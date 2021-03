FOTOLUGU | Õnn, julgus ja kokkusattumus viisid selle pere elama unistuste majja 

Omapärane lahendus – trepipiirde välisküljel on tapeet. Foto: Cecilia Möller

Pesuruum on tagasihoidlikult beežikas. Foto: Cecilia Möller

Hele puit ja maja ajalooga kokku kõlav Duro tapeet Nergården. Foto: Cecilia Möller

Stiil on maalähedane, armsate mustritega. Rustikaalne puudutus pole jõuline, pigem boheemlik ja botaanilise disaini ning värviliste detailidega. Elutuba tuleasemega on pere lemmikkoht, kuid õdus interjöör mõjub soojalt kõikjal. „Olen kogu maja üle väga õnnelik. Kulutasime palju aega ka õigete aksessuaaride ­otsimisele ja täitsime suure maja teise ringi leidudega. Tulemus on omanäoline, nagu me ka tahtsime, ja meile tõesti meeldib üle läve siia sisse astuda. Meie kodu elab ja tore on luua siia-sinna kompositsioone ning teha elamist õdusaks valgustite ja taimedega,“ räägib Kajsa.

Nüüd on ka väike Jack selles majas üles kasvamas. Suur krunt on privaatne, kuigi asub linnakese südames. Siin on lapsele mängupaiku, kui ta suuremaks kasvab. Boonus on seegi, et kui tuleb aeg kooli minna, siis jõuab sinna viie minutiga ning see teeb tervele perele igapäevaelu kergemaks.

„Siin on tõesti täiuslik elupaik, keskkond on rahulik ja lastesõbralik ning kui soovime Umeåsse minna, pole see kaugel. Kui sõbrad külla tulevad, saab mõnda neist majutada, ilma et tekiks ülerahvastuse tunnet. Jõulu ajal oli laua taga kolmteist inimest ja kõik toimis.“