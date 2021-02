Köök puhtaks! Nutikad lahendused, kuidas saada lõhnad ja pisikud köögis kontrolli alla 

Põhjus on lihtne – köögis toimetades jätame tihti olulised detailid tähelepanuta, kuigi enamik meist teab, et nõudepesusvamm, käterätik ja kraanikauss on köögi kõige mustemad asjad. Mikroobid armastavad sooja niisket keskkonda, kus on bakterite paljunemiseks kõige paremad tingimused, niisiis tasub jälgida, et köögis kasutatavad töövahendid oleksid puhtad ja kuivad, et ei tekiks pahalaste arenguks soodsat pinnast.

„Bakterite jaoks pole kuskil paremaid tingimusi kui nõudepesusvammis või lapis. Eriti siis, kui neid hoitakse mõnes karbikeses või alusel. Mul on kraanikausil kaks valamut, millest väiksema nurgas seisab hari ja mind see ei sega,” kirjeldab Alt ja lisab: „Mida kuivem on koht, kus harja hoitakse, seda parem.“

Harja eeliseks on, et see on alati puhas, sest kuivab ruttu. Seejuures tasub eelistada profiharju, sest tavapoes müüdavad harjad kipuvad kiiresti hukka minema. „Hari peaks kannatama sadat kraadi, muidu lähevad selle otsad kasutades kiiresti krussi ja koledaks,” selgitab Alt ja soovitab uurida, kui kõrget temperatuuri hari kirjade järgi talub. Kuigi profihari maksab veidi rohkem ehk kolm-neli eurot, peab see märksa kauem vastu.

Nõusid tasub pesta harjaga ja mitte jätta nuustikut niiskeks. Foto: Emilio Tremolada / Living4media.com

Ka äädikat mõõdukalt

Ka köögirätik on Alti sõnul mustem, kui arvata oskame. Seetõttu võiks köögis ­kasutada pigem paberkäterätte või õhukesi köögilappe, mida leiab samuti profi­vahendite hulgast. “Neid ma kaua kasutuses ei hoia, vaid viskan igal õhtul peale kasutamist ära.“