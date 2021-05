Silmailu koduaias: kirevat värvi õied kiviktaimlas 

Kiviktaimla rajamisse tasub suhtuda pedantse hoolega. Selle oluline osa nagu nimigi viitab, on kivid – ja need peaksid olema võimalikult suured.

Sama oluline on asukoht, kuhu kiviktaimla rajada. Kõige sobivam on päikeseküllane paik, kust võib päeva jooksul kerge vari üle käia. Talvise niiskuse suhtes tundlikena tunnevad kiviktaimla asukad end kõige paremini nõlval suurte kivide vahel hästi dreenitud lubjarikkal pinnasel. See tähendab, et peale mulla peaks pinnas sisaldama kiviklibu ja jämedat liiva.