Kevadised aiatööd: ilupõõsad lõigates ilusaks 

Põõsasmaran ootab kevadel okste neljandiku võrra lühemaks lõikamist. Ka võib vahel välja lõigata vanemaid oksi, et uued saaksid kasvuruumi. Põõsasmaranat on soovitatud ka maani maha lõigata, et taime noorendada, kuid mina seda ei soovita. Mõnikord on juhtunud, et maran ei olegi taastunud – see sõltub ilmselt põõsa elujõust ja kasvukohast.