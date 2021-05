Kodu ja Aed Püsikupeenra rajamine: vali õige koht, siis aina kaeva ja rohi Ia Mihkels, Õhtuleht , täna 11:08 Jaga: M

Foto: Rauno Volmar

Kes tahab püsilillepeenra rajamise ette võtta, peab arvestama, et esialgu on tööd ja vaeva päris palju, aga see vaev tasub ennast mitmekordselt ära, kui taimed kord lopsakaks kasvanud.