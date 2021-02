Kodu läheb pidevalt sassi? Need nõksud aitavad korda hoida 

Selleks, et kodu korrashoidmine oleks tüütu tegevuse asemel lihtne nagu lapsemäng, tuleb teha mõningane eeltöö.

Kui igal asjal on oma koht, ei jää need niisama vedelema. Tihti viskame midagi lihtsalt kapi või riiuli nurgale, sest ei oska seda kuskile panna.

Kui igal asjal on oma koht, tuleks asjad ka organiseerida. Kui sarnased asjad on süstemaatiliselt koos hoiustatud, on kergem neid leida ja ka ära panna. Organiseeritust aitab luua ka asjade sahtlisisene paigutus. Näiteks eralda asju karpide või korvidega. Nii püsivad ka pesusahtel või köögikapp kauem korras.