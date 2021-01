HEA TEADA: ehitusfüüsik selgitab, miks tasub vanu puitaknaid taastada ja eelistada plastakendele 

Aga kuidas vähendada soojakadu ja tuuletõmbust?

Akende vahetuse sagedane eesmärk on vähendada tuuletõmbust akna lähedal ehk tehniliselt väljendades vähendada õhulekkeid aknalengi ja –raamide ümbert. Vanasti saavutati see täpse puidutöö ja linatakuga, kaasajal püütakse seda saavutada montaaživahuga. Montaaživaht küll täidab osaliselt avatud pilu aknalengi ümber ja vähendab õhu liikumist läbi selle pilu, kuid nagu nimigi ütleb on see mõeldud eelkõige akna fikseerimiseks (lisaks kiiludele ja kruvidele muidugi). Soojakadu akna kaudu sõltub akende suurusest ehk akende ja seina pindala suhtest. Vanad kaheraamilised aknad on 4–5 korda suurema soojusläbivusega kui ümbritsev palksein.

Kaasaegsete välispiirete soojakadu on kordades väiksem, kuid akna ja seina soojapidavuse suhe on jäänud ligikaudu samaks. Suuremad aknad tähendavad mõistagi suuremat akende osakaalu hoone soojuskadudes ja seetõttu on olulisem akende soojapidavus. Vanematel väiksematel eramajadel on levinud väiksemad aknad ja soojakadu akendest ja ustest 10% suurusjärgus (mida saab kuni poole võrra vähendada) kogu maja soojakaost. Tulenevalt akende tagasihoidlikust mõjust vanade hoonete energiakulule on mõistlik parandada teiste suurema mõjuga välispiirde osade nagu põranda, lae ja seina soojapidavust.

Ka aknaluukidel oli praktiline põhjus

Praegu tundub aknaluukide kasutamine ja taastamine vaid arhitektuurne küsimus. Kunagi oli see linnades praktiline ja võib seda olla ka tänapäeval. Aknaluuke kasutati peamiselt esimesel korrusel, et kaitsta ärisid ja jõukamaid majapidamisi varaste eest. Talveperioodil kaitsesid suletud luugid mõnevõrra ka tuulekülma eest. Tänapäeval ei ole aknaluugid talvise soojapidavuse parandamiseks enam eriti põhjendatud (soojakao vähenemine lihtsaid luuke kasutades marginaalne). Soojapidavaks renoveeritud hoonetes on need aga vägagi põhjendatud päikesevarjestuse lahendusena suvise palavuse takistamiseks. Moodsates majades kasutatakse päikesevarjestuseks erinevaid reste, rõdupiirdeid ja varikatuseid, kuid vanale majale on ilmselt odavam ja arhitektuurselt sobivam kasutada toast kergesti suletavaid luuke (on olemas ajaloolised eeskujud) ka kõrgematel korrustel peale esimese.