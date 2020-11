5 soovitust lastetoa sisustamiseks: praktilisus ja mängurõõm üheskoos! 

Kui toas on liiga palju asju, hakkavad need last väsitama ja tekib "müra". Lisaks ei jää siis ruumi mängimiseks ja laps ei tunne ennast oma toas vabalt.

Kui igal asjal on oma koht, nii et lapsel on lihtne oma tuba koristada, teeb ta seda ka ise. Näiteks hoiusta legosid ühes suures kastis teistest asjadest eraldi. Nii on neid lihtsam mängimiseks võtta ja hiljem ka kokku panna.

Muuda asjad tema jaoks kättesaadavaks. Mis kasu on hulgast raamatutest, kui need on peidetud kõrgele riiulisse, kust laps ise neid kätte ei saa? Sama lugu on näiteks riidenagi seinapanekuga. Kuigi võib tunduda veider panna nagi keset seina, on lapsel mugav seda kasutada, kui nagi on tema käe kõrgusel. See tuba on ju loodud eelkõige pisikese inimese jaoks.