Grüünesse! Kasulikud soovitused, kuidas pidada suvist piknikut 

Mugavus

Kõik ei soovi või ei saa tekil istuda. Kui on aiapiknik, võib sinna toast toolid tuua.

Lastele võib sättida lõbusama piknikuteki, nii nagu vahel on lastelauad eraldi ka sünnipäevadel. Kuigi põlvkonnad koos on muidugi armsam.

Maas istudes kipub jahedus kontidesse tulema, hea on aluskattega tekk või varuga pleede ja patju.

Sääsetõrjevahendid hoidke käepärast.