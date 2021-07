Välisvalgus annab aiale uue ilme! Kasulikud soovitused, kuidas valgusteid valida 

• Aiavalgustusele tuleks mõelda juba enne aia planeerimist ja rajamist, et kaablid õigeaegselt pinnasesse viia. Kaablite otsad võiks maapinnani tuua näiteks plastiktorus, et need oleks ülesleitavad ka siis, kui valgusteid kohe esimesel aiarajamise aastal paigaldada polnud võimalik.

• Valgustuse planeerimisel tuleks ette mõelda, milline on aed suvel, milline talvel lumekattega või kuidas oleks õige õuevalgustid paigutada, et need ei hakkaks segama näiteks muruniitmist või lumekoristust.

• Õuevalgustid peavad olema niiskus- ja veekindlad. Enamasti sobib IP 44, kuid pinnasesse süvistatud valgustite puhul hoopis IP 67 või IP 68. Valik sõltub näiteks sellestki, kui kaugel on valgusti põhjaveest ja kui kauaks üleujutus võib jääda.

• Välistingimustesse sobivad suurepäraselt leed- ehk valgusdioodlambid, mis on vähese energiakulu ja pika elueaga.

• Valguse värvustemperatuuri mõõdetakse kelvinites (K). Alla 3000 K on soe, vahemikus 3300–3500 K keskmine ja üle 4000 K külm valgus. Ehk: mida väiksem kelvinite väärtus, seda soojem valgus. Tavalisel hõõgpirnil on see arv 2700. Leedide puhul on võimalused suuremad ja valik oleneb inimese eelistusest.

• Tasub teada, et tavalisele hõõgpirniga valgustile saab hiljem leede lisada. Küll peab jälgima leedi sobivust niiskesse õuekeskkonda, reguleerimisvõimalust jms. Seega on tark konsulteerida asjatundjaga.

• Mida rohkem valgust suudab valgusti toota, seda eredam on valgus. Valgusvoo väärtust möödetakse luumenites (lm).