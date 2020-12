Kaunid lehtpõõsad, mis sobivad hekitaimedeks 

Hekki, mis kaotab lõikamise tõttu osa oma oksastikust kaks, mõnikord kolm korda aastas, tuleb turgutada väetisega, et ta suudaks pidevalt uut juurdekasvu luua. Kevadväetist kasutatakse normist poole jagu. Lämmastikurikas kevadväetis tagab kasvujõu, suve lõpus antav sügisväetis aga aitab võrsetel puituda ja heitlikule talvele vastu panna.

Erineva kõrgusega hekid

Samuti madalaid, poole kuni ühe meetri kõrguseid hekke saab rajada magesõstrast, läikivast tuhkpuust, harilikust ligustrist, thunbergi kukerpuust, jaapani enela sortidest, roosidest. Taimede vahekauguseks jäetakse 25–-30 sentimeetrit. Ka need kannavad pigem dekoratiivset eesmärki, liigendades visuaalselt aiaruumi.

Ühe kuni poolteise meetri ja veelgi kõrgemad – poolteise- kuni kahemeetrised on juba tänavaäärseks piirdehekiks ja ajaruumi jagajaks. Kuni kahemeetrised varjavad vaateid ning tõkestavad tuult, tolmu, müra ja heitgaase. Sobilikud liigid on ebajasmiinid, kontpuud, harilik liguster, lodjap-põisenelas, aroonia, villane lodjapuu, harilik- ja ungari sirel, viirpuud. Taimede vahekaugus istutamisel on 30–40 sentimeetrit.

Üle kahe meetri kõrguseid nimetatakse ka elavmüürideks. Neid saab rajada pärnast, harilikust pöögist, viirpuudest. Planeerides tuleks tõsiselt mõelda hoolduse peale, sest mida kõrgem on hekk, seda töömahukam on pügamine.

Magesõstar (Ribes alpinum)