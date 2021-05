Uus aiandustrend – liigirikas muruplats 

Valgusepuuduses hävivad kõik rohelised taimed, kuid vaja on kannatust – aega kulub terve hooaeg. Kevadel laotatud katte all on järgmiseks kevadeks must maa, mida on hõlpus läbi kaevata.

Kaevamise käigus satuvad üheaastaste umbrohtude seemned mulla ülemistesse kihtidesse. Valgust saanuna hakkavad need seal idanema, aga hävivad, kui ala paarinädalase vahega üle rehitseda. Kui hiljem mõni veel tärkab, siis rohimine on lihtne, kui vaid neid õitsema ei lase. Kui kultuurtaimed on kasvuhoo saavutanud, ei pääse üheaastased umbrohud enam löögile.

Kolmas võimalus on maapind kahe labidalehe sügavuselt läbi kaevata, mättad eemaldada ja umbrohujuured mullast välja korjata. Tuleb aga teada, et orasheina, osja ja naadi kasvujõud on väga suur. Piisab mõnest üksikust mulda jäänud juurejupikesest, et kogu töö ja vaev korstnasse lendaks.

Tööd ja vaeva on niisuguse ala ettevalmistamisel tõesti küllaga, see-eest on hiljem hooldusele kuluv aeg minimaalne.

Samu meetodeid kasutades saab rajada ükskõik millise istutusala.

Kui on soov pinnakattetaimedega või niidulilledega kaetud aladel kõndida, tuleb rajada käiguteed. Pinnakattetaimede vahele saab rajada sõelmekattega, astekividega või muul viisil sillutatud teerajad. Lilleniidule saab käiguteed lihtsalt muruniidukiga sisse sõita.

Lilleniitu rajades tasub seemneid koguda loodusest. Foto: Janne Põlluaas