Miks kasvavad sirelil õnneõied ja miks ta üldse vaasis ei seisa?

Rainer Kerge , täna 15:25

Õigus on neil, kes ütlevad, et sireleid on kahte tüüpi: lillad ja valed. Hea küll, maitse üle pole ilus vaielda ja tegelikult on ka valged sirelid õiged, tõsi, lilladest sugulastest evolutsiooniliselt nooremad ja muteerunud.