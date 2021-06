Tähistamiseks valmis: sisekujundaja soovitused, kuidas katta jaanipäevaks eriti ilus laud 

Laua katmise põhitõed

Teise sammuna tuleb valida lauanõud, mis muudavad toidu serveerimise stiilseks kompositsiooniks. Hea soovitus on kasutada ühevärvilisi nõusid, millel puuduvad üleliigsed detailid ning nõud ise võivad olla erineva kuju ja suurusega: ümmargused, ovaalsed või ruudukujulised. Lisaks tuleb lauale valida vajalikud dekoratsioonid – vaasid, linikud ja muud pisemad elemendid, mis aitavad siduda kogu laua ülesehituse. Viimase sammuna tuleb lisada väiksed detailid: salvrätikud, küünlad ja küünlajalad, lilled.

Foto: Kaup24/Dace Stabulniece

Korrapäratu ilu

Sisekujundaja toob esile, et valget on kerge kombineerida mistahes muude toonide ja materjalidega. Näiteks saab kasutada erinevaid klaasist elemente: vaase ja küünlajalgu, mis on neutraalsed ja täiendavad kogu laua kompositsiooni.

Foto: Kaup24/Dace Stabulniece