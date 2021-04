Kodu ja Aed Miks naabrimehel on ilusam muru? Soovitusi oma aia muruvaiba hoolduseks Kodukiri , täna 07:13 Jaga: M

Eesti inimene kasvatab oma koduaias kõige rohkem muru. Samas pühendatakse murule tihtilugu vähem aega kui teistele aiakultuuridele. Nii võibki tulemus olla ebaühtlane, kolletunud, umbrohtu täis või paremal juhul keskpärane.Esimene samm ideaalse muruni jõudmiseks on sobiva muruseemne valik. Kuna muru on investeering, mis tehakse aastateks, pole mõtet valida kõige odavamate seemnesegude seast. Muruseeme, mis sobib Inglismaale või Hispaaniasse, ei pruugi sobida Eestisse. Kuna meie kliima on heitlik, peab muru olema eelkõige temperatuuri kõikumise osas vastupidav. Paljudes piirkondades aretakse muru kuivusega toime tulema, aga Eestis üldiselt sademete puuduse üle kurta ei saa. Muru peab sobima ka mulla ja kasvukohaga, näiteks varjulisse aeda võiks valida selleks spetsiaalselt aretatud muru. Kui soov on saavutada golfiväljaku sarnast tulemust, siis võikski soetada golfimuru, sest tavalisest koduaiamuru