Nõu ja soovitused, kuidas päikesepaneelidega kodus elektrit toota 

Päikeseelekter on hoolimata suurest alginvesteeringust koduklientidele järjest huvipakkuvam. Uudsed integreeritud paneelid jäävad fassaadil märkamatuks.

Päikesepaneelide kasutamine on meil aina populaarsem ja hoogustub veelgi, mis aga ei tähenda, et arenguruumi poleks. Nii leiab päikesepaneele müüva ja paigaldava OÜ Smartecon juhatuse liige ja arendusjuht Hannes Aus. “Kui sõita ringi näiteks Stuttgardis või Münchenis, on näha, et nii farmidel, eramajadel kui ka tööstushoonetel on paneelid peal,” võrdleb ta meid Saksamaaga, kus päikesekiirguse hulk on kohati väiksem kui meil, ent päikesepaneele väga palju.

Ausi kogemusel mõeldakse päikeseenergia kasutamisele sageli just uue maja ehitamisel, aga paneele paigaldatakse ka vanematele majadele. „Näiteks kui soojustus on kehv ja elektritarbimine suur, sest köetakse elektriga. Nii et miks mitte toota siis vajaminevat elektrit päikesega,“ toob ta näite. Ent toonitab siiski, et paneel ise sooja ei tooda – see pole kütteallikas.