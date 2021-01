Tahad aeda roosivaipa? Vali hoolega sorti ning pea silmas neid istutamise tõdesid 

See roosirühm on umbes 30-aastane ning paljud selle omadused on pärit läikivalt kibuvitsalt. Kasvukuju ja -kõrguse alusel jaotatakse need nelja rühma: madalad roomavad (kõrgusega 20-40 cm), kuhikjad, jõulised laiuvad ja kõrged kuhikjad (nn kaskaadroosid).

’Aspirin’ Foto: Mart Ojasalu, Rosmakori roosiaed

Populaarseim pinnakatteroosidest on kindlasti ’Aspirin’ (1997). Erinevalt paljudest teistest sortidest on tema roosakasvalged täidisõied vihmakindlad ega lähe mädanema. Hea talvekindlusega umbes poolemeetriseks kasvav roos, kellel on ka ilusad terved läikivad lehed.

Sadevälja talu ’Palmengarten Frankfurt’ Foto: Mart Ojasalu, Rosmakori roosiaed

Hästi on end meie kliimas tõestanud ka ’Palmengarten Frankfurt’ (1988), kellele on väljastatud ka haigus- ja talvekindlust tõestav ADR-sertifikaat. Tema tumedas lillakasroosas pooltäidetud õiekobaras on korraga kuni 25 õit ning taim kasvab 50-60 cm kõrguseks. Õitseb rikkalikult juunist septembrini.

’Bonica’ Foto: Mart Ojasalu, Rosmakori roosiaed

Eesti tingimustes üks kõige vastupidavamaid pinnakatteroose on ’Bonica’ (1982). Tema heleroosad õied on küll väiksemapoolsed, kuid asetsevad suurtes õisikutes ning taim õitseb suve jooksul korduvalt ja rikkalikult. Laiuva kasvukujuga, saab kasutada nii üksiktaimena kui gruppides või kasvatada lausa õitsva hekina. Sobib kasvatamiseks ka amplites ja anumates.