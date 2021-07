Aia vertikaalne mõõde ehk Pane rõhku ronitaimedele! 

Ronitaimed on aias asendamatud, pakkudes oma kiire kasvuga võimalust varjata soovimatuid vaateid või lagedaid seinu, liigendada aia osi või katta pergolaid. Eriti head on ronitaimed siis, kui peenraruumi napib. Järgnevalt ronitaimedest, kes on tähelepanuväärsed just oma lehestiku poolest.

Harilik luuderohi (Hedera helix) kasvab meil oma areaali põhjaservas. Suures osas Eestis on ta avamaal roni­taimena kasvatamiseks külmaõrn, ent pehmema kliimaga saartel ja rannikul saab teda edukalt puutüvedel kasvatada ning isegi õitsemas näha. Saartel levib isegi looduslikult ning katab võimsaid puutüvesid. Temast on aretatud ka kirjulehelisi sorte, mille kasv jääb nõrgemaks, kuid kõige külmakindlamad on ikka põhiliik või roheliste lehtedega ­sordid. Mandri-Eestis võib proovida ­kasvatada teda pinnakattetaimena. Pinda katab ka kolhise luuderohi (H. colchica).