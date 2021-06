Kahjurid aias! Kes himustavad meie maasika- ja vaarikasaaki? 

Vaarikad Foto: Istockphoto

Juuli on maasika- ja vaarikakuu, kuid selleks, et hõrke marju nautida peavad need marjataimed ka vilja kandma. Mida teha, kui hoolega hoitud taimi, nende õisi ja vilju hakkavad kimbutama soovimatud tegelased? Kuidas kahjureid ennetada? Kuidas neid ära tunda? Mida ette võtta tõrjeks? Siit saad vastuse kõigile küsimustele.