Rabarberilehest saab tõhusa taimekaitsevahendi 

Foto: Pixabay

Juuli on parim aeg taimeleotistega katsetamiseks. Sellal kui terviseamet on hoiatanud, et rabarberilehed on mürgised ja neid ei tohi kasutada smuutides ega ülepea inimese toidulaual, on ka neil oma kasutusala – neist saab võimsa toimega loodusliku taimekaitsevahendi, mille eest taganeb terve kahjurite armee.