Käed külge! 10 head põhjust, miks vana mööblit üles vuntsida 

Kui midagi on kodus puudu, on kõige lihtsam osta vajaminev mööblijupp uuena poest. Ent palju huvitavam on mõni vana asi ise korda teha. Sellest sünnib ka palju muud head.

Säästad loodust ja keskkonda

Mööblitootmine on äärmiselt ebaökonoomne tööstusharu. Alustades tekstiili, plasti ja sideainete tootmisest, lõpetades puude lageraiega. Ühe uue mööblitüki loomine ei ole seda kõike väärt, eriti veel, kui sisustuselement on loodud kestma ainult mõne aasta, sest varsti on see moest väljas. Olemasolevat või teiselt ringilt tulnud mööblitükki oma vajaduste järgi mugandades või korda tehes ei pea midagi tööstuslikult tootma.