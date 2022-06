HÜVA NÕU: 7 nippi sääskede peletamiseks

Ia Mihkels, Õhtuleht , täna 07:59

Suvine sääsenuhtlus, mis igal aastal tundub hullem kui eelmisel, on nii tüütu, et sääskede peletamiseks ollakse valmis proovima kõike. Sageli on esimene valik poest ostetud sääsetõrjevahend, aga keemia on keemia, tervisele see kasuks ei tule. Portaalis Natural Living Ideas välja pakutud nipid ei ohusta kuidagi inimeste tervist, aga väidetavalt hoiavad sääsed inimestest eemal. Katsetada tasub!