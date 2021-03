Disainer annab nõu: kuidas planeerida lastetuba, mis arvestaks kõikide vajadustega 

„Lastetoa sisustus võiks olla naturaalne, funktsionaalne, hea viimistlusega ning kauem kui paar hooaega kestev,” ütleb vineerist lastemööblit ja siseatraktsioone valmistava WolfBerry tegevjuht Mari Ots.

Kuidas lastetuba nii planeerida, et see oleks hea nii mänguks, õppimiseks kui ka magamiseks?

Meie disainer Meelis Unt leiab, et lastetoa võiks jaotada tsoonideks, mis soosivad üht või teist tegevust. Mängimiseks on vaja ruumi ja valgust, uneks rahu ja hämarust. Väga oluline on laste arengus päevavalgus, saan ma lisada ka optometristina. Kaks tundi päevas tasuks kindlasti olla õues, aga lastetoas peaks võimalusel olema aken ning selle juures joonistamise-meisterdamise-õppimise nurk. Laud ja tool võiksid asuda ikka akna lähedal, sest päevavalgus on õppimiseks ja mängimiseks oluline.