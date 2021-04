Kodumaja korda! 10 nõuannet fassaadi värvimiseks

• Hooldusvärvimine iga kahe või kolme aasta tagant aitab fassaadi eluiga tublisti pikendada.

• Alusta pindade kontrollist ja seinte pesemisest. Määrdunud seinu ei tohi värvida, tulemusel pole pikka iga. Seinu võiks pesta vooliku ja pehme harjaga, kui vaja, võib appi võtta terasharja.

• Puhtaks küüritud seintelt eemalda kaabitsaga lahtine värv. See on aeganõudev ja tüütu töö, nii et vähemalt tööriist olgu korralik. Puhurit ei tohiks kasutada – suure tuleohu tõttu. Kui värv on korralikult seinal kinni, pole seda tarvis lahti kangutada, võib ka vana värvi uuega katta.

• Praod ja augud tuleb pahtliga täita enne värvimise alustamist, lihtsalt värske värv vigastatud kohti ei varja.

• Väliseks värvimiseks tuleb valida kuiv sademeteta ilm. Sooja olgu üle +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Pilvine, aga mõõdukalt soe ilm on värvimistööks kõige sobilikum.

• Enne värvi pealekandmist tuleb sein kruntida ja krundil kuivada lasta.

• Välitingimustesse peavad pastelsed toonid kauem värsked kui erksad. Värv tuleb enne pealekandmist hoolikalt segada, vajadusel lahjendada. Ühes nõus peab olema piisavalt värvi terve seinapinna katmiseks, sellega väldid toonide erinevusi samal pinnal.

• Värv kantakse peale laudisega samas suunas. Erilist hoolt vajavad just laua otsad ja ühenduskohad, sest just nendes kohtades hakkab ilmastiku negatiivne mõju esimesena endast märku andma.

• Värvikihte tuleb peale kanda vähemalt kaks, aga pigem kolm. Iga kihi vahel lase pinnal korralikult kuivada, alles seejärel saad värvimisega uuesti alustada.