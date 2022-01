Kui hull elukas ikkagi on pesukaru? Kuta perenaine: "Ärritunud koer võib oma inimest hammustada, pesukaru peremeest ei ründa." 

«Tšintšiljad, tuhkrud, rotid. Hiiri olen müügiks kasvatanud. Koopaorav, preeriakoer, eesti vutid mu elutoas lahti. Olen pidanud lemmikuna siile, akvaariumis madagaskari prussakaid, hiidtigusid, erinevaid linnuliike. Unistasin ka rebasest ja seast, aga kui lugesin, et viimane suudab isegi toapõranda üles sonkida, loobusin. Minu miniloomaaeda on mingil hetkel kajastanud isegi televisioon, sest see oli ütlemata kirju,» naerab Marianne (63).

Täna siristavad puuris papagoid ja mõnusat päevaund põõnab naise suurim lemmik, kümneaastane vahva pesukaru Kuta. Tema saamislugu on sama armas kui Kuta pehme kasukas, mida ta kevadest saadik usinalt siledama suvemudeli vastu vahetab.

«Aastat kümme tagasi õnnestus mul saada koondatud ja sellega kaasnes päris kopsakas koondamisraha. Mõtlesin pikalt, mida rahaga teha. Nagunii lennutan teise muidu niisama tuulde! Seega oli ainus loogiline lahendus sõita Pärnumaale miniloomaaed uut seltsilist valima,» muigab Marianne.

Puuride vahet jalutades, peremehe antud magusad marjad meelitamiseks pihus, jõudis ta pesukaruni. «Ulatasin peo ja … siinkohal võin küll öelda, et pesukaru käed lõid pähe! Minu jaoks olid need just käed, mitte käpad! Ma ei suutnud oma vaimustust taltsutada! Vaatasin, kuidas ta nii plastiliselt, nagu väikeste kätega, marju noppis ja suhu pani. Olin müüdud! Koju sõitsingi ühe kuuekuuse isendiga.»

Marianna meenutab, et loom nägi juba üsna noorena välja nagu täiskasvanud pesukaru. «Aga mingil põhjusel tekitas ta minus tõrksust. Isegi hirmu. Need metsikud küüned ja hambad … Ega pesukaru ole ju kass või koer, kelle rauh! lihtsalt sülle haarad. Pelgasin, et äkki ei saa temaga kontakti. Nii läkski, et kui uus pesakond poegi sündis, vahetasin karu ära ja sain vastu kolmekuuse tillukese Kuta, keda siiani kasvatan.»