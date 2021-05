Säilitagem looduslikku mitmekesisust ehk Kuidas luua elurikkust koduaias? 

Olenevalt mudelist on paljudel robotniidukitel ka ultraheliandurid, mis enne takistuseni jõudmist aeglustavad niiduki liikumiskiirust. See aitab kaasa sellele, et kokkupõrge oleks võimalikult kerge. Robotniiduki terad asuvad välimisest korpuse äärest ka niivõrd kaugel, et isegi kui masin põrkab vastu takistust, ei ulatu terad selleni ning niiduk pöörab end ka ringi. Kui tahad olla aga täiesti kindel, et ükski siil sinu robotniidukiga ei kohtu, on soovitatav vältida niitmist videvikus ja koidikul.