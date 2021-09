FOTOLUGU | Kaunis koduaed, kus põlvest põlve on kasvatatud daaliaid 

Kõige kaunimad on daaliate õied päeva-paari vanusena. Just siis on õige aeg neid vaasipanekuks noppida, sest pungad vaasis ei avane. Foto: Priit Grepp

Vesiroosiõielistel daaliatel on imekaunid ja korrapärased õisikud. Foto: Priit Grepp

Daaliad on suurepärased lõikelilled, püsides vaasis kuni nädala. Foto: Priit Grepp

Paljud daaliasordid on väga kiire paljunemisvõimega ja nii võib neid jagama hakata juba istutamisjärgsel aastal. Foto: Priit Grepp

Kuigi daaliad pole iseenesest väga nõudlikud taimed, vajas muld siiski parandamist, sest Ainsarite koduaed asub oja lähedal ning pinnas on liiga niiske. Õnneks on pereisa Lembitul puidutööstus ning saepuru omast käest võtta. Sel moel saadud viljakas, kuid õhuline muld daaliatele sobib ja nii õitsebki kümnetes meetrites mõõdetav daaliapeenar ennast­unustavalt külmadeni. „Ega ma neid eriti ei väeta,“ tunnistab Inge. Ka kastmisega pole erilist vaeva, sest tihedalt kokku kasvades püsib savikas muld piisavalt niiske. Liivasel maal ja pika põua ajal tuleb taimi siiski joota.

Kui uurida, kuidas kõigi nende kümnete sortide nimed perenaisel meeles püsivad, kuuleb vastuseks, et selleks on sisse seatud spetsiaalne kaustik. Daaliate varte juures on numbrid, mille järgi sordinime ja istutamise aasta sealt targast raamatust leiab. Kümnete aastate jooksul käest kätte liikunud vanaaegsete sortide nimed on ilmselt juba ammu unustuse hõlmas. Nende värvikoodi avaldab varre ümber seotud pael: valgetel on valge, punastel daaliatel punane lipsuke.