LASE KOERAL NUUSKIDA! Loomaarst selgitab, miks see on oluline 

Nuuskimistarve on koera loomulik vajadus, kuid mingit kindlat retsepti, et nii palju nuuskimist ja nii palju rihma otsas kõrval käimist, on raske anda. Me räägime sellest üsna palju kutsikate eelkoolis ja seal toimunud jutuajamistest olen järeldanud, et nuuskimisvajadus on ka indiviiditi erinev. Rääkimata sellest, et mõned tõud ongi aretatud jälge ajama (nt eesti hagijas) ja vajavadki nuuskimisel põhinevat ajutööd rohkem kui näiteks karjakoerad, kes töötavad pigem kõrvade ja silmadega. Aga olgu missugune koer tahes, nuuskida tahavad kõik! Kui me neile seda keelame või ülemäära piirame, siis on see sama, kui võtta inimeselt nutitelefon või keelata raadio kuulamine, televiisori vaatamine ning lehe lugemine – informatsioon jääb saamata.