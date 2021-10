Samm-sammult õpetus, kuidas püsikuid jagada ja ümberistutada 

5. Foto: Priit Grepp

Lõika viga saanud lehed ära. Ümberistutamise käigus võivad pikkade varte otsas olevad lehed viga saada või ära murduda. Siis on mõistlik nad maha lõigata, mis on omakorda hea ka taimekaitse seisukohast.

Ümberistutamiseks valmis kobarpead. Kui ettevalmistus on plaanitust kauem aega võtnud ja päev öösse kipub, siis ei peaks paljasjuurseid taimi jätma lageda taeva alla. Taimed võib torgata juuripidi veevanni või asetada mulda kaevatud kraavikesse, kasta ja muld peale ajada. Siis on kindel, et taimed püsivad uude kasvukohta jõudmiseni elujõulisena.