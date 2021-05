Sisustus TEST | Kobad kodus ringi käsikaudu? Tee selgeks, kas peaksid muutma oma kodu valgustust Laura Karro , täna 10:03 Jaga: M

Hea valgustus on kodus väga oluline, sest see on osa sellest, mis teeb kodu hubaseks. Foto: Alan Navarro / Unsplash

Pimedad õhtud on käes, mis tähendab, et majapidamise lambid saavad rohkem tööd. Hea valgustus on kodus väga oluline, sest see on osa sellest, mis teeb kodu hubaseks. Vasta küsimustele ja saad teada, kas ja mida peaksid oma kodus valgusega ette võtma.