PALJU KASULIKKU! Sirp ja teised tööriistad edasijõudnud aednikule

Janne Põlluaas , täna 14:00 täna 14:00

Aiakäärid, reha, labidas, hark ja ämber – ka üksnes tolle kuldse viisikuga saab enamiku töid aias ära teha. Aga aianduspoodides on müügil veel määratu hulk kõiksuguseid tööriistu ja abivahendeid! On neist kõigist ka reaalset kasu või on ost tuulde heidetud raha, selgub proovimise käigus.