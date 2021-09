Ilmad jahenevad! Kaitse õues olevaid konteiner- ja potitaimi külma eest 

Suvel õue kaunistanud konteinertaimi tuleks külma eest kaitsta, et need uuel aastal taas õide puhkeksid. Foto: Pexels

Õhk on järsult jahedamaks läinud ja kaugel enam need külmakraadidki on. Siiani õue kaunistanud konteinertaimed tuleb lähenevateks külmadeks valmis panna. Selleks on muidki võimalusi, kui taime maha istutamine.