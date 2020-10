Eestlaste loodud peegelmajad vallutavad maailma: maju on rajatud nii Ghana kalurikülla kui kaljunukile Norras 

ÖÖD on disain, mille tulemusena hoone sulandub ümbritseva keskkonnaga üheks, tuues klaaspeegeldusega ümbritseva veelgi enam esile. Avar maast-laeni klaasfassaad laseb segamatult loodust nautida. Mõte peegelmajade loomiseks sai alguse, kui vennad Jaak ja Andreas Tiik võtsid sammud loodusesse ning otsisid ööbimiseks väikest ja hubast majakest ilusas kohas. Nii tekkis idee, mis nüüdseks on teoks saanud ja mille järgi on suur nõudlus ka Eestist väljaspool.