Kodukirja köögiuudised: juuretis hapendamiseks, õunastroop ja Lõuna-Eesti toidunädal 

Lõuna-Eesti toidunädal 5.–15. novembrini toimub esmakordselt Lõuna-Eesti toidunädal “Metsast taldrikule”. Üritusse on kaasatud toitlustusettevõtted kuuest Lõuna-Eesti maakonnast – Tartu-, Jõgeva-, Valga-, Põlva-, Võru- ja Viljandimaalt – ning osaleb umbes 60 söögikohta. Iga söögikoht pakub kahekäigulist erimenüüd, mille mõlemas roas on vähemalt ühe komponendina kasutatud Eesti metsasaadust ja võimalikult palju just kohalikku toorainet. Erimenüü hind jääb vahemikku 15–19 eurot.

Vöner liha asemel

Vöner ehk nisuliha ehk nisukebab ehk vegankebab (heal lapsel mitu nime) on nisuvalgust valmistatud 100% taimne toode, mis sobib nii taimetoitlastele kui ka lihatoiduga harjunutele, kes soovivad liha osakaalu oma menüüs vähendada. Vönerit saab traditsioonilistes roogades kasutada liha alternatiivina, kuna sel on lihasarnane maitse ja tekstuur. Toode on valgurikas (32 g 100 g kohta), mida on isegi rohkem kui looma- või linnulihas.