Inspireerivad aiateed: erinevad mustrid ja materjalid lisavad aiale isikupära 

Pikkade kiviliiprite vahel on laiad pinnakattetaimedest triibud. Tekib tore valge-roheline tee. Chelsea aiandusnöitus, London Foto: Evely Karvak

Graniitkividest teerada ei ole sirge servaga, vaid kivid lõpevad servas juhuslikult ja kõrval olev peenar täidab kõik vabad kohad taimedega. Jätab vabakujulise ja loodusliku mulje. Kotka, Soome Foto: Evely Karvak

Puidust teerada ei ole igalt poolt ühelaiune. Eri laiusega teeservad upuvad peenesse killustikku või piirnevad väikese ojaga, kaugemalt liituvad juba rohelised taimed, mis täidavad vaba ruumi sinnamaani, kus võimalik. Chelsea aiandusnäitus, London Foto: Evely Karvak

Väikestest looduskividest plats vaheldub mururibaga. Kivimuster ümbritseb ka platsi keskel olevat peenart, täiustades seda õrna piirdega. La Venaria Reale aiad Piemontes Itaalias Foto: Evely Karvak

Kogusin siia inspiratsiooniks toredaid teemustreid reisidelt Eestis ja mujal. Mõned neist ideemustritest sobivad suurematele pindadele, mõned ilmestavad kitsamaid radu ja väiksemaid platse. Lihtsamad mustrid moodustuvad paarist-kolmest värvist või materjalist. Lõunamaised teemustrid on tavaliselt keerulisemad kombinatsioonid väiksematest kividest ja paljudest värvidest.

Ehk on need näited innustavad ja panevad mõtte liikuma.