Hilissügisel, enne püsivate külmade tulekut on õige aeg taliküüslaugu mahapanekuks. Taliküüslauk on suurema saagikusega kui kevadel mahapandud küüslauk, lisaks on ta varasem, sest alustab kasvamist kevadel kohe, kui maapind veidi soojenenud ja niiskust mullas veel küllaga.