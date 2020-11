Vann või dušš? Pott seinal või põrandal? Vannitoa dilemmad leiavad lahenduse 

Vann või dušinurk?

Iga kord seda küsimust ei tekigi, sest mõned meist armastavad vannis käia ja teised ei tee seda kunagi. Kui see küsimus siiski üles kerkib, tuleb lähtuda ruumi suurusest, olemusest ja praktilistest ootustest.

Dušinurk võtab üldjuhul vähem ruumi, on lihtsamini hooldatav ja seega üldiselt praktilisem valik, samuti kulub duši all käies vähem vett kui vannis, seega on see pikas plaanis ka säästlikum valik. Kuna vannis dušitada ei ole kuigi mugav, on vann pigem luksusese, mis valitakse suurtesse vannitubadesse, kuhu mahub kõrvale ka dušinurk. Kui juba vann, siis võiks eelistada ilusa disaini ja stiilse vormiga ajatut vanni.

Foto: pixabay.com

Kapipealne või jalaga kraanikauss?

Umbes pooltes kodudes paigutatakse kraanikauss vannitoa kapile või tasapinnale, teistes valitakse jalaga kraanikauss. Inimeste eelistused on erinevad ja paljus on see maitse küsimus. Samas näiteks väikeste lastega peres on praktilisem vastupidav jalgaga kraanikauss, mida on lihtsam puhastada ja pole põhjust peljata, et kraanikausi aluseks olev mööbel ühel päeval veekahjustuste tõttu otsad annab. Kui soovitakse kraanialust kappi või muud pinda, peab selle töötlema veekindlaks, sest veeloigud kraanikausi ümber kipuvad saama pigem reegliks kui erandiks ja iga kord ei jõua kohe lapiga pühkima.

Väike või suur kraanikauss?

Kraanikausse on mitme suurusega. Väike kauss sobib näiteks külaliste pesuruumi, sest kuigi ruumisäästlik, on ta pigem eba­praktiline. Igapäevaseks käte- ja hambapesuks on parem suur kraanikauss, mis vähendab pritsmete hulka tasapindadel ja põrandal. Olenemata sellest, kas valitakse ümar või kandiline valamu, peaks selle servad olema ümarate äärtega, et keegi ei teeks endale viga.

Foto: pexels.com

WCpott seinale või põrandale?

Ühiskondlikesse ruumidesse jõudsid seinale kinnitatud potid juba ammu, praeguseks on sama trend levinud ka kodudes. Kindlasti on osalt tegu maitseküsimusega, aga seinapealsed potid on üldjuhul praktilisemad – põrandat on lihtsam pesta ning ruum tundub silmale avaram. Kuna WCpottidest rääkimine tikub olema tabuteema, siis enamasti ei tea ostjad tähelepanu pöörata pottide keraamikale ja pinnatöötlusele, kiire tootearendus on toonud turule potid, mis määrduvad vähem ja mille puhastamine on lihtsam.