Teeme olemise õdusaks! Disainivihjeid novembrisse 

Jõuluvanad, kiirustage!

• Et vältida rahvarohketes poodides jõulueelset kingiostu, tasub aegsasti sel teemal tegutsema asuda. Kui on plaan tellida kingid netist, tuleb arvestada, et enne pühi on pakiautomaadid võibolla ülekoormatud ja üllatus ei jõua õigel ajal kohale.

• Veelgi etem kui varasematel aastatel on praegu toetada kodumaised tootjaid.

• Viirusolukord võib olla muutlik, seega tasub ennetavalt läbi mõelda paar stsenaariumi. Võibolla ei saa seekord väga pika laua üritust teha või kõiki plaanituid külastada. Kuidas jõulurõõm nendeni jõuab...?

Foto: Marek Metslaid

Disainiklassika Eestis müügil

Uuenenud Kaubamaja Kodumaailmas on nüüd müügil ka legendaarne Soome disainimärk Marimekko. 1950ndatel tegevust alustanud Marimekko on ületanud koduriigi piire, olles väga menukas ka Jaapanis, Ameerikas jm. Muide, Marimekko kleite kandis juba Jacqueline Kennedy 1960. aasta presidendivalimiste kampaania ajal. Kaubamaja valikus on kuulsate mustritega kodutekstiilid, lauanõud ning koduaksessuaaride püsikollektsioon, mida täiendavad hooajalised tooted.

Kui päris kaminat pole

Romantikud, kes armastavad elavat tuld, kuid päris kamina jaoks puudub kodus võimalus, saavad kasutusse võtta biokamina. See töötab bioetanooliga, mis põleb täielikult ega ole mürgine, vabastades vaid väikese koguse süsihappegaasi ja veeauru nagu küünalgi.

Biokaminaid on mitme suuruse ja disainiga - selliseid, mida kinnitada seinale, või teisi, mida asetada põrandale või väiksemale alusele. Bio-Blaze’i biokaminaid toodetakse Belgias ja nende hinnad on vahemikus 346–1505 eurot. Fotol kamin Valetta. Elav Tuli e-pood elavtuli.ee