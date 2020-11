FOTOLUGU | Luksusliku linnavaatega kodu, kus valitsevad sinise varjundid ja nutikad leiud 

Kui Kätrin ja Jaanus endale reisisadama kanti uusarendusse korteri soetasid, arvasid nad, et sellest tuleb läbinisti valge hele elamine. Peagi selgus, et koos sinise seinatooniga korterisse hiilinud värvid on väga vähe päris valget alles jätnud, ent muutnud koloriidi mereäärele omaseks.