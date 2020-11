Kodukirja sisustusuudised: maskuliinsemad jooned interjööris ja kingiideed isale  

Foto: Virge Viertek

ÖÖkülm

Öökülma kodutekstiilid on 100% linased, kuid enne õmblemist kivipestud. Ise värvitud kangast pestakse tugevalt ensüümidega, nii et see ei lähe hiljem pestes kokku, värv püsib ja linane muutub pehmeks. Voodipesu disain on nii praktiline kui esteetiline, kõik värvid on kombineeritavad ja pesu kinnitatav tõmblukuga. Aluslinade laiad palistused võimaldavad neid kasutada ka päevateki või laudlinana. Võimalusel ka eritellimused.

ookulm.com