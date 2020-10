Inimesed Kodukirja peatoimetaja kolumn | Vahemaandumine valgete seinte ja hallide diivanite vahel Malle Pajula , täna, 10:08 Jaga: M

GALERII

Foto: pexels.com

„Tallinna värav!“ ohkan rõõmsalt kiirel ümberistumisel Varssavi lennujaamas. Kuigi ma numbrit veel ei näe, aiman, et see on õige – seal on kõik ootajad tepitud kergetes jopedes ja teksapükstes.