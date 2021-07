Just nii kujundad endale hubase ja trendika magamistoa

Kui mingil põhjusel, näiteks lemmikloomade pärast, on soov paigaldada põrandale laminaat, tuleks see valida kindlasti kvaliteetne ja soovitavalt puitu imiteeriv. Kuna laminaat on olemuselt külm materjal, nõuab see magamistuppa ka vaipa. See võiks olla suur, ulatudes voodi külgede alt vähemalt 40-50 sentimeetri ulatuses välja.



Uus ja vana

Jätkusuutlik majandamine trügib ka interjööri ning üha sagedamini sobitatakse omavahel uut ja vana mööblit ning aksessuaare. Restaureeritud või ise tuunitud mööbel on moes. Neid kombineeritakse reeglina kaasaegsete lahendustega, sest kodus ei tohi tekkida tunnet, et elad muuseumis. Samamoodi võib kombineerida uusi ja vanu lillepotte, vaase ja teisi sisustuselemente. Taimed võiksid magamistoas olla, need puhastavad õhku ja loovad meeleolu.

Foto: Unsplash

Valgustusel on magamistoas tähtis roll. See võiks koosneda erinevatest elementidest, sealhulgas põneva vormi ja kujuga aktsentlambist. Pilku püüdev lamp võib olla puidutekstuuri või puidust elemendiga, aga ka tekstiilist, metallist, klaasist või punutisest. Samas on magamistoas tähtis, et valgusallikas ise on peidetuna valgusti sisse, et pehmendada magamistoa üldvalgust. Ainult laelambist magamistuppa siiski ei piisa, sellele lisaks võiks kasutada kas põranda- või öökapilampe. Heaks võimaluseks on ka suunatavad valgustid piltide, peeglite või lugemisnurga väljavalgustamiseks.



Rahulikud ja naturaalsed tekstiilid

Magamistoa tekstiilid, nii kardinad, voodikatted kui dekoratiivpadjad, võiksid olla naturaalsed. Materjalidena sobivad näiteks linane, siid, puuvill, kanepist kangas või samet. Kardinad võiks olla pimendavad. Magamistuppa sobib nii ruloo kui langev kardin, mida saab omavahel kokku sobitada. Tekstiilid peaks olema rahulikus, kas pastelses või maalähedases värvitoonis. Erksad värvid ja suured lillemustrid võib jätta teistesse ruumidesse, sest magamistoa värvid ja mustrid ei tohi mõjuda väsitavalt.



Praktilisus ennekõike

Magamistoa suurim objekt on tavaliselt voodi, mille paigutus ja asukoht toas tuleb põhjalikult läbi mõelda. Voodi ei tohi jääda tuuletõmbuse kätte, seega võimalusel ei tohiks seda paigutada ukse ja akna vahele. Kui sellist valikut pole ei tohiks vähemalt voodi peats jääda ukse ja akna vahelisele joonele. Väikesesse tuppa mööblit paigutades tasub silmas pidada, et kõik uksed ja sahtlid korralikult avaneksid ja voodi kolme külge jääks piisavalt liimumisruumi. Soovitatavalt võiks liikumiseks eraldada vähemalt 60 sentimeetri laiuse ruumi. Magamistoas võiks olla mööblit pigem vähe – pole põhjust peljata, et ruum jääb liiga tühi, sest avarus on moes.



Vajalikud panipaigad