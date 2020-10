Loodus trügib tuppa! Trendikas magamistoas kohtuvad naturaalsed materjalid, eri ajastud ja stiilid 

Foto: Unsplash

Naturaalsed materjalid ja maalähedased toonid on moes juba aastaid. Seda eriti magamistoas, kus loodusest inspireeritud sisekujundus soodustab uinumist ja väljapuhkamist. Naturaalsuse tuhinas kasutatakse magamistubades üha enam puitlaudist, puitpaneele, vineeri ja korkmaterjali ning sugugi mitte ainult põrandatel, vaid ka seintes ja lagedel. Aktsentsein ei pea olema lihtsalt eristuvat värvi, see võib olla ka põneva faktuuriga puitpaneelidest või puitribidest pilgupüüdja, mis võimaldab luua unikaalse vormi ja olemusega kodu südame. Ka bambus on materjalina taas pead tõstmas, seda kasutatakse nii naturaalse materjalina kui tapeedina. Loodusest inspireeritud fototapeet on samuti pilkupüüdev, aga samas rahustav.

Kui mingil põhjusel, näiteks lemmikloomade pärast, on soov paigaldada põrandale laminaat, tuleks see valida kindlasti kvaliteetne ja soovitavalt puitu imiteeriv. Kuna laminaat on olemuselt külm materjal, nõuab see magamistuppa ka vaipa. See võiks olla suur, ulatudes voodi külgede alt vähemalt 40-50 sentimeetri ulatuses välja.



Uus ja vana

Jätkusuutlik majandamine trügib ka interjööri ning üha sagedamini sobitatakse omavahel uut ja vana mööblit ning aksessuaare. Restaureeritud või ise tuunitud mööbel on moes. Neid kombineeritakse reeglina kaasaegsete lahendustega, sest kodus ei tohi tekkida tunnet, et elad muuseumis. Samamoodi võib kombineerida uusi ja vanu lillepotte, vaase ja teisi sisustuselemente. Taimed võiksid magamistoas olla, need puhastavad õhku ja loovad meeleolu.