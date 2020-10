Võta sügisõhtute kaaslaseks raamat! Tallinna Keskraamatukogus algas koduteemaline lugemisprogramm 

„Lugemisprogrammi teemaks sai valitud kodu, sest praegu on kodus viibimine ja seal tegutsemine päevakohane. Oleme olukorras, kus reisida saab vähe ja märkimisväärsete piirangutega. Paljudele inimestele pakub kodu ja kodumaa erilist turvatunnet. Tõenäoliselt on kuni kevadeni tavapärasest vähem sotsiaalseid kogunemisi ja reisimist soojale maale – see on igati sobiv aeg raamatute lugemiseks,“ sõnab Mari Sieberk, Tallinna Keskraamatukogu kommunikatsioonispetsialist.