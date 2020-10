Kas tähistada halloweeni? Folklorist Reet Hiiemäe ärgitab süüvima iga püha päritolusse 

Folklorist Reet Hiiemäe selgitab, et oma olemuselt oli traditsiooniline rahvakalender üpris konservatiivne, kuigi mõningaid muudatusi on siiski toimunud juba ka varem. „Hea näitena võib tuua tänapäeval meie kalendritraditsiooni raudvaraks peetavad kadripäeva ja mardipäeva, mis pole alati sellised olnud. Eeldatavalt juba paganlikul ajal olemas olnud esivanematekultus ja arusaamad üleloomulikest karja- ja põllukaitseolenditest seostati konkreetsete pühakute ja nende mälestuspäevadega alles kristlike mõjude levides,“ selgitab Hiiemäe. Hoogsamalt hakkas päris uusi tähtpäevi kalendrisse lisanduma 20. sajandil. Sellest ajast tähistame näiteks emadepäeva, isadepäeva, vanavanematepäeva ja naistepäeva.

Mardi- ja kadripäev pole kuhugi kadumas

Vastukaaluks neile, kes arvavad, et traditsioonilised mardipäev ja kadripäev hakkavad unustusehõlma vajuma, leiab Hiiemäe, et pigem näeb ta nende hoogsamat tähistamist. „Igal aastal käib minugi kodus mitmeid mardi- ja kadrisante. Ka viimatise, 2018. aasta koolipärimuse kogumisaktsiooni vastustes kirjeldasid õpilased nii koolides nende päevade tähistamist, kui sõpradega sanditamas käimist. Juba mitu aastat on toimunud Eestis ka organiseeritumad mardi- ja kadripäeva kombestiku tutvustamisaktsioonid, nt projekt „Hakkame santima!“. Samuti tõi maiustustetootja Kalev turule spetsiaalsed mardi- ja kadripäeva kommipakid,“ toob folklorist näiteid, kuidas need pühad pole kuhugi kadumas.

Tähistamine ühendab

Kindlasti pole pühad lihtsalt tähtpäevad kalendris, vaid neil on ühiskonnas väga oluline roll. „Sellised laiemat kogukonda puudutavad kombed suurendavad kuuluvustunnet, aitavad hooti aja maha võtta, pakuvad argipäevadesse vaheldust, hingepidet, loovuse väljendamise viise ja tugevat psühholoogilist kinnitust, et elu kestab edasi ja keegi pole üksi. Igaüks, kes on sanditamas käimisega korra kõvasti nalja saanud, saab isegi aru, milline positiivne mõju sellel on,“ sõnab Hiiemäe.

Pühade ajal saab kodu kauniks

Pühade tähistamisega käib tihti kaasas ka kodukaunistamine. Oktoobris näeb sotsiaalmeediaski pilte, kus inspireerituna halloweenist on aknalauad või riiulid ehitud küünalde, ämblike ja kõrvitsatega. Samas pole kodu pühadeks ettevalmistamine sugugi mõni uus komme. „Vanema aja kodukaunistamine oli sageli tihedalt seotud pragmaatiliste ja maagiliste funktsioonidega. Näiteks toodi jõuluks õled tuppa ja tehti neist ilusaid meisterdusi. Ühelt poolt aitasid need õled põranda soojas hoida ja teisalt tagasid viljaõnne. Usuti, et õlgede lakkeviskamisel on maagiline mõju aidates viljal kasvada laekõrguseks. Vanemates pärimuslikes kogemuskirjeldustes mainitakse korduvalt, kuidas pühade-eelne suurpuhastus, aga ka nt suvistepühadeks või jaanipäevaks toa kaskedega kaunistamine, tekitasid piduliku ja ootusäreva tunde,“ mainib Hiiemäe. Ta usub, et tänapäevane kodukaunistamine aitab samuti elu kulgemisse rütmi luua ja pakub emotsioone ja rõõmu. „Vaevalt, et keegi seda lihtsalt vormitäiteks või trendide pärast teeb. Seda tehakse ikka enda ja lähedaste jaoks.“

Kostüümi ühe osana olnud ämblikuvõrk leidis kasutust kodukaunistamisel. Foto: erakogu