KÜTMISHOOAJA MEELESPEA | Mida on vaja selleks, et saada soe tuba ohutult? 

Päästeameti juhiste järgi on kütmise üks olulisemaid märksõnu „mõõdukus“. Statistika näitab, et liigkütmine on hoonete süttimise üks levinumaid põhjuseid. Agaruse taltsutamiseks tasub meeles pidada, et ahi hakkab sooja andma alles siis, kui kütmisest on veidi aega möödas. Külmade ilmadega küta üks ahjutäis kaks kuni kolm korda päevas. Ära proovi külmunud torustikku lahtise tulega sulatada ja ära sulge siibrit liiga vara.