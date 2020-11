Valgevene hingedepäeval istuvad lauda ka lahkunud vanavanemad 

Kui varasemal ajal on valgevenelaste hingedepäev kuupäevaliselt olnud seotud suurmärter Demetriose mälestuspäevaga ja seda tähistati esimesel laupäeval enne vastavat kuupäeva, siis tänapäeval mälestavad nemadki esinevanemaid 2. novembril. Selle päeva pühitsemine on ühteaegu oluline nii surnuaias kui koduseinte vahel.

„Pühad esivanemad, me kutsume teid!

Tulge meie juurde!

Siin laual on kõike, mida Jumal on andnud,

mille poolest see kodu on rikas.“