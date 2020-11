Aed Raagus aia hallid ja hõbedased ehted ehk Millist okaspuud oma õuele valida? Janne Põlluaas , täna, 13:00 Jaga: M

Kaljukadakas ’Moonglow’ (Juniperus scopulorum) Foto: Janne Põlluaas

Pimedal ajal on iga hele laik aias pilgupüüdja. Okaspuud pääsevadki püünele just hilissügisel, kui puudelt-põõsastelt on lehed langenud ja närbunud püsilillede pealsed maha lõigatud. Siis troonivad raagus põõsaste vahel hallide ja hõbedaste okastega igihaljad puud, kes aitavad luua avarat ja helget aiaruumi.