NOVEMBRIKUU AIAKALENDER | Tee viimased heakorratööd, vajadusel kata taimed ja hoolitse linnukeste eest! Mailis Vinogradov, Therese-Liise Aasma, ajakiri Nipiraamat , täna, 14:12

Õige aeg taimede katmiseks on siis, kui maapind on kergelt külmunud ja päeval on püsivalt miinuskraadid. Foto: freestocks / Unsplash

Novembris on aias toimetamist vähe, kuid need mõned tööd on siiski vajalikud, et su taimed tunneksid end hästi ja oleksid kevadel taas valmis sulle rõõmu pakkuma.