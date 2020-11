Lugeja küsib: kuidas lillekasti ise tulnud väike kastanipuu aeda ümber istutada? 

Esialgu kasvab puu aeglasemalt, kuid lõpuks võib hobukastan sirguda kuni 15 m kõrguseks puuks, millel on umbes sama suur võra läbimõõt. Juurgi on sel võimas ja ulatub sügavale. Seega aias, kuhu puu istutada, peab kindlasti olema ruumi. Alati annab lõikamise abil puu suurust kontrolli all hoida, aga siis peab selles olema järjekindel. Teadma peab ka, et otse kastani võra all on keeruline midagi muud kasvatada, sest seal on enamasi pime ja kuiv.